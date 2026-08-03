Das EEG hat geliefert, wofür es gebraucht wurde: Zwei Jahrzehnte lang garantierte es verlässliche Nachfrage. In diesem Windschatten ist die Photovoltaik erwachsen geworden und aus der Nische zum konkurrenzfähigen Massenprodukt gereift, das Millionen Haushalte mit sauberem Strom versorgt. Heute setzt das Instrument jedoch einen Fehlanreiz: Wer einspeist, bekommt immer seinen festen Satz, unabhängig von der Realität am Markt. Die starre Vergütung fließt mittags bei niedrigen Preisen an der Börse ebenso wie abends, wenn der Strom knapper und teurer ist. Dass Teile der Solarbranche dieses Privileg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland