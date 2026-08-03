Zürich - Die Zahl der neuen Personenwagen liegt in der Schweiz in den ersten sieben Monaten trotz eines Rückgang im Juli weiterhin leicht über dem Vorjahr. E-Autos werden jedoch immer beliebter. Im Juli wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 18'994 neue Autos zugelassen. Das entspricht zwar einem Minus von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie der Importverband Auto Schweiz am Montag mitteilte. Insgesamt summiert sich aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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