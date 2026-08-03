Crashgefahr bei NVIDIA & Co
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|KI-Crash abgesagt?: Tech-Rallye vor der nächsten Runde - solange diese eine Zahl weiter steigt
|© Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++KI-Aktien schwanken heftig. Goldman Sachs sieht darin keinen breiten Einbruch. Gewinne und Cloud-Umsätze steigen weiter. Allerdings setzen die Konzerne...
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