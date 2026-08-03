Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
27/07/2026
FR0014000MR3
5 000
67.0235
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
27/07/2026
FR0014000MR3
20 000
67.0505
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
28/07/2026
FR0014000MR3
5 000
67.6794
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
28/07/2026
FR0014000MR3
20 000
67.5190
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
29/07/2026
FR0014000MR3
15 000
67.9674
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
29/07/2026
FR0014000MR3
5 000
68.0623
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
30/07/2026
FR0014000MR3
15 000
68.6993
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
30/07/2026
FR0014000MR3
5 000
68.6458
CEUX
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
31/07/2026
FR0014000MR3
15 000
68.6831
XPAR
EUROFINS SCIENTIFC
529900JEHFM47DYY3S57
31/07/2026
FR0014000MR3
5 000
68.6912
CEUX
TOTAL
110 000
67.9286
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260803931361/en/
Contacts:
Eurofins