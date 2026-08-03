DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Nachhaltigkeits-Factsheet 2025: Auf Kurs bei den Klimazielen, KI steigert Effizienz der Umweltdatenerhebung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Peach Property Group AG: Nachhaltigkeits-Factsheet 2025: Auf Kurs bei den Klimazielen, KI steigert Effizienz der Umweltdatenerhebung

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Zürich (pta000/03.08.2026/18:00 UTC+2)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

• Peach Property Group bereits heute unter dem Zielwert 2030 für Treibhausgasemissionen im Portfolio undLangfristiges Ziel bleibt ein klimaeffizientes Portfolio bis 2050 • Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Erhebung von Verbrauchs- und Emissionsdaten sorgt für eineeffizientere und transparentere Analyse der Umweltemissionen • Peach Property Group zum zweiten Mal mit Carbon Disclosure Project (CDP) <> und zum dritten Mal in Folgemit dem EPRA Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) Gold Award für exzellente ESG-Berichterstattungausgezeichnet

Die Peach Property Group AG (<>), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat ihr Nachhaltigkeits-Performance-Factsheet 2025 basierend auf den EPRA Sustainability Best Practices Recommendations veröffentlicht. Das Factsheet zeigt, dass die Intensität der Treibhausgasemissionen des Portfolios zum dritten Mal in Folge gesenkt werden konnte. Erstmals wurde der CO2-Fussabdruck mithilfe einer KI-gestützten Lösung berechnet und damit die Effizienz der Datenerhebung deutlich verbessert. Auch bei der Mitarbeiterzufriedenheit und der Arbeitssicherheit zeigt sich eine positive Entwicklung; zugleich setzt die Peach Property Group weiterhin auf eine solide Corporate Governance und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Dekarbonisierung auf Kurs: Energieeffizienz des Portfolios weiter verbessert

Mit einer Intensität der Treibhausgasemissionen von 24,9 kg CO2e/m(2) im Jahr 2024 (2023: 26,9 kg CO2e/m(2)) reduzierte die Peach Property Group ihre Emissionen zum dritten Mal in Folge (Umweltkennzahlen basieren auf Daten des Jahres 2024). Damit liegt das Unternehmen bereits heute deutlich unter dem für 2030 gesetzten Zielwert von unter 30 kg CO2e/m(2) und verfolgt konsequent den Weg zu einem klimaeffizienten Portfolio bis 2050 (Zielwert: unter 10 kg CO2e/m (2)). Wesentliche Hebel sind die Modernisierung von Heizsystemen, die Verbesserung der Gebäudedämmung sowie der Fokus auf das strategische Portfolio. Peach Property Group investierte im Jahr 2025 weitere rund 7,4 Mio. EUR in die Verbesserung der Energieeffizienz ihres Portfolios. Davon entfielen 1,76 Mio. EUR in die Modernisierung von Heizsystemen, 2,41 Mio. EUR auf Dachsanierungen sowie 3,22 Mio. EUR auf weitere Massnahmen wie Fassaden-, Fenster- und Steigleitungssanierungen. Der Gebäudeenergieverbrauch des Portfolios sank 2024 um 13 % auf 121 kWh/m(2) (2023: 140 kWh/ m(2)).

CDP "B"-Rating und EPRA Gold Award

Peach Property Group hatte auch im Jahr 2025 einen detaillierten Fragebogen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen beim Carbon Disclosure Project (CDP) eingereicht und wurde zum zweiten Mal in Folge mit einem <>-Rating ausgezeichnet - der besten Bewertung in der Kategorie kleiner und mittelgrosser Unternehmen. Zum dritten Mal in Folge hat das Unternehmen zudem den Gold Award der European Public Real Estate Association (EPRA) für seine Nachhaltigkeitsberichterstattung erhalten. Zudem konnte sich die Peach Property Group beim S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA) deutlich verbessern.

Mitarbeitende und Diversität im Fokus

Ende 2025 beschäftigte die Peach Property Group 225 Mitarbeitende (2024: 208), davon 50 % Frauen (2024: 48 %). Die Mitarbeiterbefragung im Jahr 2025, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, zeigt eine solide Zufriedenheit sowie eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft des Arbeitgebers. Die Ergebnisse liegen auf einem Niveau ähnlich wie bei der vergangenen Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2023. Bei der Arbeitssicherheit zeigt sich eine positive Entwicklung: Trotz gestiegener Arbeitsstunden ist die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle zurückgegangen.

Gerald Klinck, CEO/CFO der Peach Property Group, erklärt:

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Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien

PETRANIX AG

Dr. David Hauser, Partner

+41 76 231 28 10 | david.hauser@petranix.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter: https://www.peachproperty.com/de/

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Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785772800468 ]

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August 03, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)