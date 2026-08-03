Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag etwas fester geschlossen. Dabei ist den hiesigen Papieren zum Start in den Monat August zum Handelsende hin etwas die Puste ausgegangen. Grundsätzlich war es aber einmal mehr die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und die im Einklang sinkenden Ölpreise, welche die Aktien stützten. Unterstützung für den Aktienmarkt kam auch von fallenden Marktzinsen. In der zweiten Sitzungshälfte drückte aber die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab