Die Aktien von Amazon haben zu Wochenbeginn mit einem Rekordhoch an ihren Kurssprung vom Freitag angeknüpft. Sie sind so in den exklusiven Club der Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen US-Dollar aufgestiegen. Die Papiere des Handels- und Technologiekonzerns zogen am Montag zuletzt um 4,5 Prozent auf fast 284 Dollar an und gehörten damit zu den besten Werten im Dow Jones Industrial . Der Leitindex gewann mehr als ein Prozent.Amazon profitiert derzeit vom aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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