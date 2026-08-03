Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient und umgesetzt. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte sei zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 569 Millionen Euro gestiegen, teilte der Dax-Konzern am Montagabend mit. Die Markterwartungen hätten nur bei 515 Millionen Euro gelegen. Grund sei, dass diese das Wachstum im Segment Care Delivery unterschätzt hätten.Der Umsatz legte währungsbereinigt um vier Prozent auf 4,861 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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