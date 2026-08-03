Kioxia Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, wird die KIOXIA XL1-Serie ein mit Compute Express Link (CXL) kompatibles Speichererweiterungsmodul an seinem Stand auf der FMS: the Future of Memory and Storage präsentieren. Das Event findet vom 4. bis 6. August in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Basierend auf KIOXIA XL-FLASH, einer leistungsstarken und latenzarmen Flash-Speichertechnologie, ermöglicht das Produkt, den traditionell für Speicheranwendungen eingesetzten Flash-Speicher auch zur Erweiterung des Arbeitsspeichers zu nutzen. Darüber hinaus wird das Modul speziell für die wachsenden Datenmengen speicherintensiver KI-Anwendungen konzipiert und entwickelt. Die Auslieferung von Evaluierungsmustern an Partner aus dem Branchenökosystem ist für August 2026 geplant.

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CXL Compatible Memory Expansion Module KIOXIA XL1 Series

In den zurückliegenden Jahren hat das wachsende Volumen an KI-Workloads den Speicherbedarf in Rechenzentren erheblich erhöht und zu ernsthaften Herausforderungen wie Kapazitätsengpässen und steigenden Kosten geführt. Kioxia reagiert auf diesen wichtigen Marktbedarf mit der Entwicklung einer innovativen Speichererweiterungslösung für Hyperscale-Umgebungen. Das Speichererweiterungsmodul der KIOXIA XL1-Serie kombiniert die leistungsstarke XL-FLASH-Technologie mit geringer Latenz mit einer CXL-Schnittstelle. Indem weniger häufig abgerufene Daten auf dem Modul gespeichert werden, wird eine effizientere Nutzung des DRAM erzielt. Damit schließt das Modul die Leistungs- und Kostenlücke zwischen herkömmlichem DRAM und SSDs und ermöglicht die Speichererweiterung für anspruchsvolle KI-Anwendungen.

Hinweis: Die Musterlaufwerke dienen ausschließlich zu Evaluierungszwecken. Einige Funktionen wurden möglicherweise noch nicht vollständig getestet. Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.

Weiterführender Link:

https://www.kioxia.com/en-jp/business/memory/xlflash.html

Compute Express Link und CXL sind Marken des Compute Express Link Consortium, Inc.

Andere Firmennamen, Produktnamen und Dienstleistungsnamen können Marken von Drittunternehmen sein.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Laufwerken (SSDs). Im April 2017 wurde das Vorgängerunternehmen Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt mit Speicherlösungen zu bereichern, indem es Produkte, Dienstleistungen und Systeme entwickelt, die den Kunden mehr Wahlmöglichkeiten bieten und der Gesellschaft insgesamt einen Mehrwert durch Speichertechnologien verschaffen. Mit seiner innovativen 3D-Flash-Speichertechnologie BiCS FLASH gestaltet Kioxia die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte darunter moderne Smartphones, PCs, SSDs, Fahrzeugsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

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