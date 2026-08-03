Das Know-how von BioCatch in den Bereichen Verhaltensanalyse und Geräteerkennung soll dazu beitragen, Betrugsversuche, Kontoübernahmen und digitalen Betrug zu erkennen, bevor sie stattfinden

Visa (NYSE: V) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von BioCatch, einem führenden Anbieter von "Behavioral-First"-Lösungen zur Betrugsbekämpfung auf Basis mehrerer Signale, von Fonds unter der Beratung von Permira und anderen Aktionären für 2,4 Milliarden US-Dollar in bar unterzeichnet hat. Die Übernahme von BioCatch ergänzt die bestehenden Lösungen von Visa in den Bereichen Cybersicherheit, Betrugsbekämpfung, Risikomanagement und Sicherheit und soll Kunden dabei helfen, sich und ihre Kunden besser vor der wachsenden Bedrohung durch Kontoübernahmen, Betrugsversuche, Geldkurierdienste und Antragsbetrug zu schützen.

Seit seiner Gründung hat BioCatch innovative, auf KI und maschinellem Lernen basierende Lösungen entwickelt, die Tausende von Antrags-, Verhaltens-, Geräte- und Netzwerksignalen wie Tastenanschläge, Touch-Gesten und Gerätebedienung analysieren, um Betrug aufzudecken und legitime Nutzer in Echtzeit von Betrügern zu unterscheiden. BioCatch schützt weltweit 1,8 Milliarden Geräte und 760 Millionen Nutzer und betreut mehr als 350 Bankkunden in 21 verschiedenen Ländern, darunter über 100 der weltweit größten Banken.

"Kontoübernahmen und Betrugsdelikte kosten die Weltwirtschaft jährlich über 1 Billion US-Dollar, und KI ermöglicht diese Angriffe in beispiellosem Ausmaß", sagte Andrew Torre, President of Value-Added Services bei Visa. "BioCatch wird unseren Kunden helfen, Betrug zu stoppen, bevor er den Zahlungsvorgang erreicht. Diese Übernahme ist Teil unserer Strategie, Kunden dabei zu unterstützen, Cyberbedrohungen bereits im Vorfeld zu verhindern und so Vertrauen in jede Transaktion zu schaffen."

KI, Biometrie, Authentifizierung, Identitätsmanagement, Cyberabwehr und Betrugsprävention sind zunehmend miteinander verflochten, und Visa investiert, um den sich entwickelnden Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein sowohl zum Schutz des eigenen Netzwerks als auch, um Kunden dabei zu unterstützen, dasselbe zu tun. Dazu gehört das Visa Vulnerability Agentic Harness, ein Open-Source-KI-Sicherheitstool, das Kunden dabei helfen soll, Schwachstellen in großem Maßstab zu identifizieren und zu beheben. Die Übernahme von BioCatch baut auf der bestehenden Produktpalette von Visa auf und bietet KI-gestützte Lösungen zur Erkennung und Verhinderung von Betrug sowie von Cyber- und Finanzkriminalität von der Kontoeröffnung bis hin zu Transaktionen. In den letzten fünf Jahren hat Visa mehr als 13 Milliarden US-Dollar in Technologie und Infrastruktur investiert, um die Integrität des Zahlungsökosystems zu schützen und den Rückgang der Betrugsraten zu beschleunigen.

"Echtzeit-Einblicke in die Absichten der Kunden werden für Finanzinstitute immer wichtiger, um Vertrauen im Rahmen digitaler Bankgeschäfte aufzubauen", sagte Gadi Mazor, CEO von BioCatch. "Seit mehr als einem Jahrzehnt haben wir die einzigartige Fähigkeit von 'Behavior' unter Beweis gestellt, kriminelle von legitimen Handlungen zu unterscheiden. In den letzten Jahren haben wir gezeigt, wie Netzwerke zum Austausch von Echtzeit-Informationen zwischen unseren Kunden die Leistungsfähigkeit unserer Verhaltensanalyse noch weiter steigern können. Gemeinsam mit Visa sind wir noch besser aufgestellt, um unsere Mission voranzutreiben, die Welt zu einem sichereren Ort für Transaktionen zu machen und Verbraucher vor Finanzkriminalität zu schützen."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Ende des zweiten Geschäftsquartals 2027 von Visa erwartet und wird den Kunden aus dem Finanzsektor, den Verbrauchern sowie der gesamten Zahlungsbranche erhebliche Vorteile bieten.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend im digitalen Zahlungsverkehr und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Ziel ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften florieren können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften die Entwicklung aller Menschen fördern, indem sie alle Menschen in allen Bereichen einbeziehen, und betrachten den Zugang als essenziell für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen unter Visa.com.

Über BioCatch

BioCatch verhindert Betrug und Finanzkriminalität, indem es Muster im menschlichen Verhalten erkennt und kontinuierlich mehr als 3.000 anonymisierte Datenpunkte erfasst Tastenanschläge und Mausaktivitäten, Touchscreen-Verhalten, Nutzung von KI-Agenten, Geräte mit Jailbreak und mehr -, während Menschen mit ihren digitalen Banking-Plattformen interagieren. Anhand dieser Daten bewerten die KI- und Machine-Learning-Modelle von BioCatch kontinuierlich sowohl die Absicht des Nutzers als auch etwaige Anzeichen von Nötigung oder Manipulation und zwar in jeder Millisekunde jeder digitalen Banking-Sitzung -, sodass Banken in Echtzeit zwischen kriminellen und legitimen Handlungen unterscheiden können. Erkenntnisse aus dem gesamten Netzwerk der BioCatch-Institute verstärken die Leistungsfähigkeit und Genauigkeit dieser Echtzeit-Risikobewertung zusätzlich. Mehr als 350 Finanzinstitute setzen Lösungen von BioCatch ein, analysieren monatlich 19 Milliarden Nutzersitzungen und schützen weltweit mehr als 760 Millionen Nutzer auf über 1,8 Milliarden Geräten vor Betrug und Finanzkriminalität.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie "wird", "wird erwartet" und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen, die wir bezüglich des Zeitpunkts und der Wahrscheinlichkeit des Abschlusses, des zukünftigen Erfolgs von BioCatch, der Auswirkungen der Übernahme auf das Wachstum von Visa, der operativen Pläne von BioCatch sowie der sonstigen Vorteile für Visa, Finanzinstitute und Verbraucher machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß: (i) nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe gültig; (ii) keine Aussagen über historische Tatsachen oder Garantien für zukünftige Leistungen; und (iii) unterliegen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, darunter der Zeitpunkt und das Ergebnis des behördlichen Genehmigungsverfahrens, Veränderungen im regulatorischen und wettbewerblichen Umfeld, Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit, das Tempo und den Erfolg der Integration sowie verschiedene andere Faktoren, einschließlich derjenigen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr und unseren sonstigen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen enthalten sind.

Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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