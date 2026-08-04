Berlin - Die Bundesregierung bereitet die Grundlagen für die Einführung eines neuen Zivildienstes vor. Das berichtet die "Bild" (Dienstagausgabe). Ein Sprecher des Bildungsministeriums bestätigte entsprechende Pläne.



Das Ministerium hat in den vergangenen Monaten 23 große Verbände und Organisationen befragt, welche Kapazitäten sie im Falle einer Rückkehr zur Wehrpflicht für Wehrdienstverweigerer zur Verfügung stellen könnten. 22 der 23 Verbände gaben an, dass ihre Infrastrukturen und Einsatzstellen grundsätzlich bereit wären, im Falle einer Reaktivierung einer Wehrpflicht Wehrersatzdienstleistenden ein vielfältiges Angebot zu machen.



Zwar gebe es keinen Zivildienst, solange es keine Wehrpflicht gebe, erklärte der Ministeriumssprecher. Aber falls die Wehrpflicht einmal nötig werden sollte, müsse die Basis für einen modernen Zivildienst schon vorbereitet sein. Das Bildungsministerium will seine Pläne offiziell nach der Sommerpause vorstellen.



2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Damals gab es noch knapp 15.000 Zivildienstleistende. Im Jahr 2009 waren es noch rund 90.000 gewesen.





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