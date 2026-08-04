Berlin - Nach 20 Jahren als professioneller Schriftsteller kennt Sebastian Fitzek seine Ticks und Manierismen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Ich schreibe viel zu viele Sätze mit einem Komma und 'dass'."
Fitzek gestand auch, dass ihm ein Rechtschreibfehler schon häufiger unterlaufen sei. "Der ist sogar auch schon gedruckt worden: 'Schweinwerfer'", sagte er. Kurz vor einer Live-Lesung zu seinem 20-jährigen Autorenjubiläum verriet Fitzek der NOZ, was er als erfolgreicher Schriftsteller noch erreichen will: Er würde gerne einmal mit einem Buch auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times stehen.
Am 7. und 8. August feiert Fitzek mit zwei Live-Lesungen sein 20-jähriges Jubiläum als professioneller Schriftsteller.
Fitzek gestand auch, dass ihm ein Rechtschreibfehler schon häufiger unterlaufen sei. "Der ist sogar auch schon gedruckt worden: 'Schweinwerfer'", sagte er. Kurz vor einer Live-Lesung zu seinem 20-jährigen Autorenjubiläum verriet Fitzek der NOZ, was er als erfolgreicher Schriftsteller noch erreichen will: Er würde gerne einmal mit einem Buch auf Platz 1 der Bestsellerliste der New York Times stehen.
Am 7. und 8. August feiert Fitzek mit zwei Live-Lesungen sein 20-jähriges Jubiläum als professioneller Schriftsteller.
© 2026 dts Nachrichtenagentur