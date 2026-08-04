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Zalando liefert weiteres Quartal mit profitablem Wachstum in Q2, beschleunigt B2B-Expansion und treibt KI-Innovationen weiter voran



04.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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Zalando liefert weiteres Quartal mit profitablem Wachstum in Q2, beschleunigt B2B-Expansion und treibt KI-Innovationen weiter voran Das Konzern-GMV wächst auf ausgewiesener Basis im zweiten Quartal um 20,7 % auf 4,9 Milliarden Euro; der Konzernumsatz erreicht 3,4 Milliarden Euro

Das bereinigte EBIT des Konzerns steigt um 10 % auf 205 Millionen Euro; Synergien aus der ABOUT YOU Integration tragen mehr als 10 Millionen Euro bei

Im Endkundengeschäft (B2C) wächst das GMV im gesamten App-Portfolio; ABOUT YOU und das Partnergeschäft bleiben wichtige Wachstumstreiber. Die Zahl der aktiven Kund*innen steigt um 18,3 % auf 62,5 Millionen

Im Firmenkundengeschäft (B2B) legt der Umsatz auf ausgewiesener Basis um 27,6 % auf 335 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBIT stieg auf 41 Millionen Euro, mit einer B2B-Marge von 12,2 %

Die KI-gestützte Content-Plattform SCAYLE STUDIOS skaliert innerhalb von 2,5 Monaten nach Launch auf über 100 Marken. Sie ermöglicht die digitale Erstellung von Fashion-Content, verkürzt die Produktionszeit um mehr als 95 % und senkt die Kosten um rund 90 %

Jahresprognose im Rahmen der Markterwartungen konkretisiert: GMV und Umsatz nun in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne erwartet

Jahresprognose für das bereinigte EBIT präzisiert auf nun 680 bis 720 Millionen Euro, von vorher 660 bis 740 Millionen Euro

Berlin, 4. August 2026 // Zalando SE ("Zalando"), Europas führende Technologieplattform für Mode und Lifestyle, erzielte im zweiten Quartal starke Gewinnzuwächse und ein beschleunigtes B2B-Wachstum, unterstützt durch schnell skalierende KI-Kapazitäten, die sowohl Wachstum als auch Effizienz vorantreiben. Das bereinigte EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 205 Millionen Euro. Die Integration von ABOUT YOU steuert mehr als 10 Millionen Euro an Synergien bei. Die bereinigte EBIT-Marge von 6,0 % spiegelt die Konsolidierung von ABOUT YOU wider, die Marge des stand-alone Geschäftes von Zalando verbesserte sich auf 6,6 %. Das Konzern-Bruttowarenvolumen (GMV) wuchs auf ausgewiesener Basis um 20,7 % auf 4,9 Milliarden Euro. "Unsere schnell skalierenden KI-Fähigkeiten liefern bereits messbare Vorteile und treiben sowohl Wachstum als auch Effizienz im B2C- und B2B-Bereich voran", sagte Robert Gentz, Co-CEO von Zalando. "Innovative Angebote wie SCAYLE STUDIOS und der weiterentwickelte Zalando Assistant verändern grundlegend, wie unsere Partner arbeiten und wie unsere Kund*innen Mode entdecken." KI-Kapazitäten gewinnen im B2B und B2C immer mehr an kommerzieller Dynamik Zalando nutzt seine KI-Fähigkeiten, um die Umsätze im B2C- und B2B-Bereich weiter zu skalieren. Ein Beispiel ist SCAYLE STUDIOS: Das KI-gestützte Fotostudio für Mode und Lifestyle verkürzt E-Commerce-Produktionen von Wochen auf Minuten. Dazu kombiniert die KI-Anwendung Bilder, Models, Styling und Hintergründe über die B2B-Softwareeinheit SCAYLE in einem einzigen Self-Service-Prozess. Innerhalb von nur 2,5 Monaten nach dem Launch nutzen über 100 Marken SCAYLE STUDIOS. Dazu gehören ABOUT YOU selbst sowie Unternehmen wie die s.Oliver Group, die Betty Barclay Group und Goldner Fashion. Aus Produktmustern entsteht deutlich schneller Bildmaterial. Dies verkürzt die Markteinführungszeit um mehr als 95 % und senkt die Kosten für die Erstellung von Inhalten um rund 90 %. Auf Kundenseite setzte der Zalando Assistant seine Entwicklung von einem reinen Dialog-Tool zu einem proaktiven Lifestyle-Begleiter fort. Zwischen Januar und Juni stieg die Zahl der qualitativ hochwertigen Interaktionen um 63 %. Neue Funktionen bieten nun eine Websuche nach Trends, eine noch stärkere Integration in den Kund*innenservice-Antworten sowie eine visuelle Suche durch das Hochladen von Bildern. B2C: Multi-App-Portfolio sorgt für solides GMV-Wachstum Der Multi-App-Ansatz von Zalando stärkte die Entwicklung des B2C-Geschäfts im zweiten Quartal. Das GMV wächst über das gesamte App-Portfolio hinweg - Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando -, mit besonders starker Entwicklung in den Kategorien Sport und Beauty. Die Zahl der aktiven Kund*innen erreicht mit 62,5 Millionen einen neuen Höchstwert - ein Plus von 18,3 % im Vergleich zum Vorjahr - getrieben durch die Integration von ABOUT YOU sowie das Wachstum des alleinstehenden Zalando-Geschäfts. Die Umsätze im hochprofitablen Retail-Media-Geschäft legen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 39,5 % zu. Das Partnergeschäft wächst schneller als erwartet. Im zweiten Quartal stieg der Anteil des Partnergeschäfts am alleinstehenden B2C-GMV von Zalando um 3,2 Prozentpunkte auf 36,9 % - auf Gruppenebene inklusive ABOUT YOU erreichte der Anteil 31,9 %. Das unterstreicht den Wandel hin zu einem margenstarken und kapitalleichten Plattformmodell. Zudem baute Zalando sein Lifestyle-Angebot weiter aus. Das Unternehmen führte gezielt neue Sport-Einkaufserlebnisse ein, einschließlich vereinsspezifischer "Fan Homes" und eines "Boot Rooms". Der Verkauf deutscher Fußballtrikots anlässlich der Weltmeisterschaft 2026 verdoppelte sich fast im Vergleich zur EM 2024. Zudem ging Zalando in 14 Märkten eine Partnerschaft für Secondhand-Luxusmode mit Vestiaire Collective ein und startete die Kategorie Home & Living. B2B: Starke Wachstumsdynamik und höhere Marge Im B2B-Bereich verzeichnet Zalando ein sehr starkes Quartal. Über das Betriebssystem ZEOS öffnet Zalando seine eigene Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Händler bei ihrem Online-Geschäft zu unterstützen, unabhängig davon, ob diese Transaktionen auf Zalando oder außerhalb stattfinden. Der Umsatz erreicht 335 Millionen Euro - ein Plus von 27,6 % auf ausgewiesener Basis. Das bereinigte EBIT im B2B-Geschäft steigt von 11 Millionen Euro im Vorjahr auf 41 Millionen Euro. Die Marge verbessert sich von 4,3 % auf 12,2 %. Treiber sind Skaleneffekte in der ZEOS-Logistik und die margenstarken Softwareumsätze von SCAYLE. Zudem setzte sich die starke Dynamik im Firmenkundengeschäft fort: Die strategische Partnerschaft mit Marks & Spencer startet in einigen Märkten, um anschließend dann in 22 Märkten ausgerollt zu werden, während die Zusammenarbeit mit NEXT auf den ABOUT YOU Marktplatz ausgeweitet wurde. SCAYLE gewann branchenübergreifend namhafte Kunden hinzu und baute seine Position in der DACH-Region und im Vereinigten Königreich weiter aus. Die Wortmann Schuh-Holding sowie roastmarket, Bike Components und HMV entschieden sich zum Betrieb ihrer Onlineshops für die Commerce-Plattform von SCAYLE. Ausblick für 2026 Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Zalando auf ausgewiesener Basis im Einklang mit den Markterwartungen nun mit einem GMV- und Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von 12 % bis 17 %. Die Jahresprognose für das bereinigte EBIT wird auf 680 bis 720 Millionen Euro präzisiert, von zuvor 660 bis 740 Millionen Euro. Zalandos Einschätzung zur Entwicklung im zweiten Halbjahr bleibt unverändert. Die Konkretisierung der Jahresprognose spiegelt die Ergebnisse des ersten Halbjahres wider und keine geänderten Erwartungen für den Rest des Jahres. Das Unternehmen zeigt sich noch zuversichtlicher, die Mitte der Spanne beim bereinigten EBIT zu erreichen. Grund dafür sind weitere Synergieeffekte, erwartete Vorteile aus der Umstrukturierung des Logistiknetzwerks im zweiten Halbjahr, fortlaufende Effizienzinitiativen sowie starkes Wachstum im margenstarken Partner-, Software- und Retail-Media-Geschäft. "Unsere resiliente Profitabilität resultiert aus der Qualität und dem Mix unserer Erträge. Maßgeblich dafür sind das Wachstum in unserem margenstarken Partnergeschäft und bei Retail Media, unsere B2B-Skalierung sowie ein striktes, KI-gestütztes Kostenmanagement", so Anna Dimitrova, CFO von Zalando. "Unser Fokus bleibt unverändert: Wir setzen unsere Strategie um, investieren in die vor uns liegenden massiven Chancen und werden auch 2026 eine starke, qualitativ überzeugende finanzielle Performance liefern." Der Finanzbericht zum zweiten Quartal 2026 sowie die Ergebnispräsentation für Analyst*innen und Investor*innen stehen auf der Zalando Investor Relations Website zur Verfügung. Zalando veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 3. November 2026. (Ende)

Zalando Konzern Wesentliche Kennzahlen* in Mio. EUR Q2/26** Q2/25 GMV Konzern 4.915,0 4.073,4 % Wachstum 20,7 % 5,4 % Umsatz Konzern 3.424,4 2.835,1 % Wachstum 20,8 % 7,3 % B2C Umsatz 3.098,7 2.576,1 B2B Umsatz 334,7 262,4 Überleitung Umsatz -9,0 -3,4 Bereinigtes EBIT Konzern 204,8 185,5 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 6,0 % 6,5 % B2C Bereinigtes EBIT 164,1 173,7 B2B Bereinigtes EBIT 40,7 11,4 Überleitung Bereinigtes EBIT 0,0 0,4 Nettoumlaufvermögen -494,0 -107,9 Investitionsaufwand (Capex) -54,7 -59,8 Nettogewinn /-verlust 73,8 96,6

Wichtige Leistungsindikatoren* Q2/26*** Q2/25 Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 62,5 52,9 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 77,5 65,0 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,8 4,8 Durchschn. Warenkorbgröße (EUR) (letzte 12 Monate) 63,4 61,6

* Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 202 5 ** Beinhaltet die ABOUT YOU Ergebnisse ab dem Vollzug der Übernahme am 11. Juli 2025 *** Die auf den letzten 12 Monaten basierenden KPIs werden auf Grundlage der letzten 12 Monate einschließlich ABOUT YOU für das gesamte Jahr berechnet, während alle anderen KPIs ABOUT YOU ab dem 11. Juli 2025 berücksichtigen. Über Zalando Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist die führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle. Die Zalando-Gruppe verbindet 62 Millionen aktive Kund*innen mit mehr als 7.000 Marken in 29 Märkten. Unser Geschäft basiert auf einer einzigartigen, KI-gestützten Daten- und Infrastrukturplattform. Für unsere Kund*innen bietet unser Multi-App-Ansatz - bestehend aus Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando - ein inspirierendes, hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis. Für unsere Partner bauen wir das Betriebssystem für den E-Commerce. Über ZEOS, Tradebyte und SCAYLE öffnen wir unsere Logistik-, Software- und Servicekapazitäten für Marken und Einzelhändler*innen zur nahtlosen, grenzüberschreitenden Skalierung ihres Geschäfts. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.zalando.com/de Kontakt



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