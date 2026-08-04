Die Rekordjagd könnte sich auch im heutigen Handel weiter fortsetzen: Der DAX dürfte am Dienstag nach seinem Rekord zu Wochenbeginn zunächst in der Gewinnspur bleiben und den erfolgreichen Start in den Monat August bestätigen. Die Berichtssaison steht im Blick und dürfte weitere Impulse bringen.Am Montag war der deutsche Leitindex dank geopolitischer Entspannung im Nahen Osten erstmals über die Marke von 26.000 Punkten geklettert. Knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart am Dienstag taxiert der Broker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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