Das DAX-Unternehmen Bayer hat am Dienstagmorgen die Ergebnisse zum abgelaufenen zweiten Quartal veröffentlicht und die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn übertroffen. CEO Bill Anderson und sein Team sehen sich auf Kurs, die gesteckten Ziele für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen.Der Umsatz stieg moderat um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro. Analysten hatten hingegen mit einem minimalen Rückgang gerechnet. Das EBITDA vor Sondereinflüssen lag bei 2,14 Milliarden Euro und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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