© Foto: Arne Dedert/dpaEuropas Börsen stehen am Dienstag vor weiteren Gewinnen. Starke US-Vorgaben und die laufende Berichtssaison stützen die Rekordstimmung. Unter anderem haben Bayer, Lufthansa, Continental, FMC und Evonik Zahlen vorgelegt.DAX und Europa Der deutsche Leitindex setzt seinen fulminanten Start in den Handelsmonat August ungebremst fort. Nachdem das Kursbarometer zum Wochenauftakt dank einer spürbaren geopolitischen Entspannung im Nahen Osten erstmals in seiner Geschichte über die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Zählern gestiegen war, deuten die Zeichen weiterhin auf Klettertour. Der Broker IG taxiert den DAX knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,32 Prozent höher auf 26.127 Punkte, …
Enthaltene Werte: US0079031078,DE000BAY0017,DE0005785802,DE0008232125,DE0007037129,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,DE000EVNK013,KRD020020XXX,DE000ZAL1111,XC0007924XXX,CNM000000XXX,US69608A1088,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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