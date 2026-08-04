Zalando hebt die Profitabilität auf ein neues Niveau. Europas führende Plattform für Mode und Lifestyle hat im zweiten Quartal 2026 den operativen Gewinn zweistellig gesteigert und profitiert dabei zunehmend von Künstlicher Intelligenz, dem margenstarken Plattformgeschäft und den ersten Synergien aus der Übernahme von ABOUT YOU. Besonders dynamisch entwickelt sich das B2B-Geschäft, das inzwischen zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber des Konzerns geworden ist. Gleichzeitig gewinnt das Plattformmodell weiter an Bedeutung und verbessert die Ertragsqualität. Für Anleger rückt damit immer stärker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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