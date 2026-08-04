© Foto: Dall-EAMD und Sandisk werden ihre Quartalszahlen in dieser Woche vorlegen und treffen dabei auf hohe Erwartungen der Analysten. Nachdem die Aktien von Sandisk und AMD in diesem Jahr bereits massive Kursgewinne verzeichnet haben, könnte die bevorstehende Berichtssaison darüber entscheiden, ob die Rallye weitergeht oder erste Gewinnmitnehmen einsetzen. Während AMD seine Ergebnisse am Dienstag nachbörslich veröffentlicht, folgt Sandisk einen Tag später am Mittwoch. Sandisk mit 400 Prozent-Rallye Sandisk zählt in diesem Jahr zu den größten Gewinnern im Technologiesektor. Die Aktie legte seit Jahresbeginn um mehr als 400 Prozent zu und profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach …
Enthaltene Werte: US0079031078,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE