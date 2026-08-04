© Foto: Dall-EPalantir hat mit seinen Q2-Zahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin die Jahresprognose erneut angehoben - die Aktie gewinnt fast 15 Prozent.Palantir Technologies hat mit einem außergewöhnlich starken zweiten Quartal überrascht. Der Datenanalyse- und KI-Spezialist übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenschätzungen deutlich und erhöhte gleichzeitig seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel 14,97 Prozent auf 144,45 US-Dollar zu, nachdem sie bereits den regulären Handel 2,10 Prozent im Plus geschlossen hat. Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen Im zweiten Quartal erzielte Palantir einen Umsatz von 1,94 …
Enthaltene Werte: US69608A1088Den vollständigen Artikel lesen
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