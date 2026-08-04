© Foto: Arne Dedert/dpaEuropas Börsen haben am Dienstag weiter zugelegt. Starke Vorgaben und die Berichtssaison stützen die Rekordstimmung. Rallye bei Palantir, in Deutschland haben Bayer, Lufthansa, Continental Zahlen vorgelegt.DAX und Europa Der deutsche Leitindex setzt seinen fulminanten Start in den Handelsmonat August ungebremst fort. Nachdem das Kursbarometer zum Wochenauftakt dank einer spürbaren geopolitischen Entspannung im Nahen Osten erstmals in seiner Geschichte über die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Zählern gestiegen war, geht es am Dienstag mit Schwung weiter aufwärts. Der DAX gewinnt im frühen Xetra-Handel (Stand 09:20 Uhr) rund 0,9 Prozent auf 26.225 Punkte, womit er direkt das nächste …
Enthaltene Werte: US0079031078,DE000BAY0017,DE0005785802,DE0008232125,DE0007037129,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,DE000EVNK013,KRD020020XXX,DE000ZAL1111,XC0007924XXX,CNM000000XXX,US69608A1088,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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