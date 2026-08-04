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WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
Xetra
04.08.26 | 10:13
435,25 Euro
+4,46 % +18,60
Branche
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S&P 100
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ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADVANCED MICRO DEVICES INC 5-Tage-Chart
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435,50435,8010:29
435,95436,0510:29
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED MICRO DEVICES INC435,25+4,46 %
BAYER AG49,000+3,99 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG8,378-9,31 %
EVONIK INDUSTRIES AG17,820+1,31 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG41,080-8,43 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC126,28+16,30 %
RWE AG57,40+0,63 %
SK HYNIX INC GDR970,00+0,21 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP101,30+1,91 %
ZALANDO SE24,910-14,43 %
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