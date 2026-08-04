© Foto: Patrick Pleul - dpa-ZentralbildBayer hat die Erwartungen des Marktes geschlagen und den Schuldendruck gesenkt. Die Aktie zieht an. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht dem Konzern erst noch bevor.Bayer hat im zweiten Quartal eine positive Überraschung geliefert - und die Aktie legt deutlich zu. Der DAX-Konzern profitierte vor allem von einem deutlich stärkeren Agrargeschäft. Das bereinigte EBITDA stieg konzernweit um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro. Analysten hatten dagegen im Schnitt nur mit 1,94 Milliarden Euro gerechnet und damit einen Rückgang erwartet. Der Umsatz kletterte um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro und lag ebenfalls über den Erwartungen. Auf Tradegate gewann die Bayer-Aktie am Dienstag rund …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,DE0008469XXX,XD0002742XXX,US12492A1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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