Evonik blickt trotz der positiven Entwicklung im Q2 weiterhin auf ein herausforderndes Marktumfeld. Der MDAX-Konzern profitierte wie bereits zuvor berichtet von Produktions- und Lieferproblemen asiatischer Wettbewerber, die den europäischen Chemieunternehmen zuletzt erheblichen Druck bereitet hatten.Hintergrund waren unter anderem Versorgungsengpässe bei Rohöl infolge des Iran-Kriegs und der zeitweisen Einschränkung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus.Von dieser Entwicklung begünstigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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