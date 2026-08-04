DJ Continental mit starker Marge im zweiten Quartal

DOW JONES--Continental hat im zweiten Quartal 2026 dank einer starken operativen Leistung im Reifengeschäft die Profitabilität überraschend deutlich gesteigert. Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer profitierte dabei von einer robusten Nachfrage nach Premium-Reifen und einer anhaltenden Kostendisziplin.

Im abgelaufenen Vierteljahr sank der Konzernumsatz laut Mitteilung nominal um 9,1 Prozent auf 4,41 Milliarden Euro. Grund ist der Anfang Februar 2026 erfolgte Verkauf des Geschäftsfelds Original Equipment Solutions. Analysten haben in etwa mit diesem Umsatz gerechnet.

Das bereinigte EBIT kletterte dagegen deutlich um 35,1 Prozent auf 570 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen von 539 Millionen Euro deutlich. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich den weiteren Angaben zufolge auf 12,9 Prozent von 9,6 Prozent im Vorjahr - Analysten haben Conti nur 12,2 Prozent zugetraut.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern infolge der Unterzeichnung des Verkaufsvertrags für Contitech mit einem Umsatz von 13,2 bis 14,2 Milliarden Euro. Die bereinigte Umsatzrendite für die fortgeführten Aktivitäten wird in einer Spanne von 12,0 bis 13,5 Prozent erwartet. Die Prognosen für Umsatz und bereinigte EBIT-Marge von Tires und Contitech bekräftigte der Konzern.

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August 04, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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