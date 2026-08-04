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technotrans verbessert Ergebnisqualität im 1. Halbjahr 2026 und steigert Auftragsbestand auf 96 Mio. €
Sassenberg, 4. August 2026 - technotrans hat im 1. Halbjahr 2026 seine operative Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt: Der Konzernumsatz lag mit 113,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 120,6 Mio. €, aber dennoch im Rahmen der Erwartungen. Die Fokusmärkte Energy Management sowie Healthcare & Analytics bestätigten ihre Rolle als strukturell attraktive Wachstumsfelder. Die anhaltend schwache Investitionsdynamik belastete hingegen die Fokusmärkte Print und Plastics. Trotz des geringeren Umsatzvolumens stieg die EBIT-Marge auf 7,1 % (Vorjahr: 7,0 %). Das operative Konzernergebnis (EBIT) erreichte 8,0 Mio. € (Vorjahr: 8,4 Mio. €). Ausschlaggebend für die stabile Ergebnisperformance waren ein verbesserter Produktmix, realisierte Effizienzmaßnahmen und das robuste Servicegeschäft. Der Auftragsbestand verbesserte sich deutlich auf 96 Mio. € zum Periodenstichtag. Die Book-to-Bill-Ratio stieg auf 1,2.
"Die Entwicklung in den ersten 6 Monaten zeigt, dass technotrans Umsatzschwankungen heute wirksamer abfedern kann als in der Vergangenheit", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. "Wir verbinden operative Disziplin mit gezielten Investitionen in Märkte, die von Elektrifizierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz profitieren. Der deutlich gestiegene Auftragsbestand unterstreicht die Wachstumsperspektiven."
Wachstum in Energy Management und Healthcare & Analytics
Healthcare & Analytics legte im Umsatz dank der Nachfrage aus Medizintechnik und Analysetechnik auf 16,6 Mio. € zu (Vorjahr: 15,7 Mio. €). Die Fokusmärkte Print und Plastics blieben dagegen von der schwachen Investitionsneigung betroffen. Print erzielte 36,3 Mio. € nach 40,5 Mio. €, Plastics 25,5 Mio. € nach 31,4 Mio. € im Vorjahr.
Produktmix und Services stabilisieren die Erträge
Solide Vermögens- und Finanzlage
Strategie Ready for Growth - Visibilität durch Großaufträge in Energy Management und Plastics
Ausblick
"Die solide Auftragslage, die positiven Signale aus Energy Management und Plastics sowie der Free-Cashflow-Beitrag im 2. Quartal stimmen uns zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte, wenngleich die eingeschränkten Lieferketten eine Herausforderung bleiben", betont Michael Finger. "Durch die strategisch wichtigen Großaufträge ist die Basis für nachhaltiges Wachstum gelegt. Wir werden unsere Strategie weiterhin konsequent umsetzen und die Potenziale unserer Thermomanagement-Lösungen in attraktiven Zukunftsmärkten nutzen, um profitables Wachstum zu realisieren."
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
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04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2376576 04.08.2026 CET/CEST