Zürich - Seit Anfang August sind 6 Milliarden Franken über finpension investiert. Damit ist finpension eine der führenden digitalen Anlagelösungen in der Schweiz. finpension erreicht per Anfang August einen Meilenstein: Das verwaltete Vermögen stieg in kurzer Zeit auf über 6 Milliarden Franken. Per Anfang September 2025 lag das verwaltete Vermögen noch bei 4 Milliarden. Das entspricht einem Wachstum von 50 Prozent in weniger als einem Jahr. «Geldanlegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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