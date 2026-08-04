Athen/Le Porge/Spokane - Immer wieder werden Orte evakuiert, brennen Wälder und Häuser, verenden Nutz- und Wildtiere: Westlich der griechischen Hauptstadt Athen sind weiterhin unzählige kleine und grosse Brandherde aktiv. Auch andere Regionen kommen nicht zur Ruhe. In den Niederlanden brennt es in einem Naturschutzgebiet, im US-Bundesstaat Washington kämpfen Tausende Feuerwehrleute gegen Grossbrände, rund 65.000 Menschen mussten sich dort bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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