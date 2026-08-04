Washington - Zahlreiche demokratisch regierte US-Bundesstaaten gehen juristisch gegen die jüngst von Präsident Donald Trump verhängten Einfuhrzölle vor. Die Klage richtet sich gegen Abgaben auf Importe von 60 Handelspartnern, darunter auch die Schweiz. Die Bundesstaaten werfen der US-Regierung vor, unter dem Vorwand, Zwangsarbeit im globalen Handel bekämpfen zu wollen, erneut weitreichende Zölle einzuführen, wie aus der Klageschrift hervorgeht, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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