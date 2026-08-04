Hamburg - China dominiert die Finanzierung humanoider Robotik-Startups deutlich und hat sich klar an die Spitze gesetzt. Im Zeitraum von 2017 bis zum 1. Halbjahr 2026 liegt das Land klar mit 4,4 Milliarden US-Dollar vor den USA, die auf rund drei Milliarden US-Dollar kommen. Die Infografik auf Basis von Daten der Startup-Daten-Plattform Tracxn verdeutlicht damit eine erhebliche Konzentration der Investitionen auf zwei Märkte. Hinter den beiden führenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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