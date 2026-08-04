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Elmos Semiconductor SE setzt starke operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 fort



04.08.2026 / 07:38 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE setzt starke operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 fort Umsatz steigt um mehr als 15% auf 314,5 Mio. Euro - Operative EBIT-Marge mit 24,1% und operative bereinigte Free Cashflow-Marge mit 17,7% deutlich verbessert - Gesamtjahresprognose bestätigt Leverkusen, 4. August 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 erfolgreich fortgesetzt und erneut eine starke operative Entwicklung mit einer deutlich verbesserten Profitabilität und Cash-Generierung gezeigt. Mit 314,5 Mio. Euro lag der Konzernumsatz im ersten Halbjahr aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach den innovativen Elmos Halbleiter-Lösungen um 15,4% über dem Vorjahr (H1 2025: 272,6 Mio. Euro). Das operative EBIT erhöhte sich im ersten Halbjahr auf 75,8 Mio. Euro (H1 2025: 55,7 Mio. Euro) und lag damit deutlich über dem Vorjahr. Die operative EBIT-Marge erreichte 24,1% (H1 2025: 20,4%). Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen verblieben im ersten Halbjahr weiterhin auf einem niedrigen Niveau und lagen bei 8,8 Mio. Euro (H1 2025: 18,1 Mio. Euro) bzw. 2,8% vom Umsatz (H1 2025: 6,6% vom Umsatz). Auf Basis der erfreulichen Geschäftsentwicklung setzte Elmos die erfolgreiche Transformation zu höherer Cash-Generierung konsequent fort. Der operative bereinigte Free Cashflow stieg in den ersten sechs Monaten auf 55,5 Mio. Euro (H1 2025: 22,0 Mio. Euro), was einer Steigerung von 150% gegenüber dem Vorjahr entspricht. "Unsere erfreuliche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells. Wir wachsen weiter sehr dynamisch, steigern gleichzeitig unsere Profitabilität und setzen unsere Transformation zu einer nachhaltig höheren Cash-Generierung konsequent fort. Das zeigt, dass unsere strategische Ausrichtung und unser Fokus auf profitables Wachstum mit unseren innovativen Halbleiterlösungen sehr erfolgreich sind", erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. "Die anhaltend hohe Nachfrage, wichtige Produktneuanläufe und unsere sehr gute Projektpipeline stimmen uns auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich. Deshalb bestätigen wir unsere Jahresprognose und sehen Elmos hervorragend positioniert, den profitablen Wachstumskurs auch über 2026 hinaus fortzusetzen", so Dr. Arne Schneider weiter. Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt Elmos die Finanzziele für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzzuwachs im Geschäftsjahr 2026 von 12% ± 2%-Punkte. Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung wird mit einer operativen EBIT-Marge von 23% bis 26% vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachstums weiter auf einem niedrigen Niveau und sollen sich auf rund 5% des Umsatzes belaufen. Zudem wird eine unvermindert starke Cash-Performance erwartet mit einem operativen bereinigten Free Cashflow von 19% ± 2%-Punkte vom Umsatz. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde. Überblick über die Finanzzahlen

Angaben gemäß IFRS (in Mio. Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben): Q2/26 Q2/25 Diff. H1/26 H1/25 Diff. Umsatz 162,0 145,7 11,2% 314,5 272,6 15,4% Bruttoergebnis 71,3 60,0 18,9% 142,0 115,0 23,4% in % vom Umsatz (Bruttomarge) 44,0% 41,2% 45,2% 42,2% Forschung und Entwicklung 19,4 17,2 13,3% 40,0 34,7 15,0% Betriebsergebnis 22,5 29,7 -24,4% 55,5 53,5 3,8% Operatives EBIT 39,6 30,1 31,6% 75,8 55,7 36,1% in % vom Umsatz (Operative EBIT-Marge) 24,4% 20,6% 24,1% 20,4% EBIT 27,5 30,1 -8,6% 63,7 55,7 14,4% in % vom Umsatz (EBIT-Marge) 17,0% 20,6% 20,3% 20,4% Konzernüberschuss nach Anteilen

ohne beherrschenden Einfluss

21,1

27,6

-23,5%

47,3

46,1

2,5% Ergebnis pro Aktie (Euro) 1,23 1,61 -23,5% 2,75 2,69 2,4% Investitionen 6,1 4,6 32,5% 8,8 18,1 -51,2% in % vom Umsatz 3,8% 3,2% 2,8% 6,6% Operativer bereinigter Free Cashflow 14,9 0,5 30,3x 55,5 22,0 2,5x in % vom Umsatz 9,2% 0,3% 17,7% 8,1%

Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen

- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen

- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2025 unter www.elmos.com Hinweis zu den operativen Leitungsindikatoren:

Wie bereits im Mai 2026 angekündigt, werden aufgrund des fast vollständigen Einzugs von eigenen Aktien des Unternehmens aktienbasierte Vergütungszusagen (LTI) bis auf Weiteres ausschließlich in Bar ausgeglichen. Durch die Änderung des Erfüllungsmechanismus mussten gemäß IFRS 2 die einzelnen Bedingungen der LTI-Vereinbarungen neu bewertet werden, ohne dass sich die maximale Aktienzuteilung bzw. die zugrunde liegenden aktienbasierten Vergütungsprogramme geändert haben. Resultierende IFRS-Bilanzierungseffekte aus der Umstellung auf Barausgleich von aktienbasierten Vergütungszusagen werden nicht im operativen Ergebnis verbucht. Cash-Effekte aus dem Barausgleich (Cash-Settlement) von aktienbasierten Vergütungszusagen werden nicht im operativen bereinigten Free Cashflow dargestellt. Die Gesamtjahresprognose für die EBIT-Marge und den bereinigten Free Cashflow wurde aus diesem Grund bereits im Mai 2026 auf rein operative Leistungsindikatoren umgestellt. Das ausgewiesene EBIT inkl. den Bilanzierungseffekten resultierend aus der Umstellung auf Barausgleich von aktienbasierten Vergütungszusagen lag im ersten Halbjahr bei 63,7 Mio. Euro und damit trotz der Einmaleffekte ebenfalls deutlich über dem Vorjahr. Einschließlich der Cash-Settlement-Effekte belief sich der ausgewiesene bereinigte Free Cashflow auf 34,5 Mio. Euro und lag ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert. Zwischenbericht H1 2026

Weitere Informationen zum zweiten Quartal 2026 und dem ersten Halbjahr 2026 der Elmos Semiconductor SE finden Sie in dem Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2026. Dieser ist unter www.elmos.com verfügbar. Am 4. August 2026 wird Elmos um 10:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



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