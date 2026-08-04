EQS-News: Elmos Semiconductor SE
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Elmos Semiconductor SE setzt starke operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 fort
Umsatz steigt um mehr als 15% auf 314,5 Mio. Euro - Operative EBIT-Marge mit 24,1% und operative bereinigte Free Cashflow-Marge mit 17,7% deutlich verbessert - Gesamtjahresprognose bestätigt
Leverkusen, 4. August 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 erfolgreich fortgesetzt und erneut eine starke operative Entwicklung mit einer deutlich verbesserten Profitabilität und Cash-Generierung gezeigt. Mit 314,5 Mio. Euro lag der Konzernumsatz im ersten Halbjahr aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach den innovativen Elmos Halbleiter-Lösungen um 15,4% über dem Vorjahr (H1 2025: 272,6 Mio. Euro). Das operative EBIT erhöhte sich im ersten Halbjahr auf 75,8 Mio. Euro (H1 2025: 55,7 Mio. Euro) und lag damit deutlich über dem Vorjahr. Die operative EBIT-Marge erreichte 24,1% (H1 2025: 20,4%).
Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen verblieben im ersten Halbjahr weiterhin auf einem niedrigen Niveau und lagen bei 8,8 Mio. Euro (H1 2025: 18,1 Mio. Euro) bzw. 2,8% vom Umsatz (H1 2025: 6,6% vom Umsatz). Auf Basis der erfreulichen Geschäftsentwicklung setzte Elmos die erfolgreiche Transformation zu höherer Cash-Generierung konsequent fort. Der operative bereinigte Free Cashflow stieg in den ersten sechs Monaten auf 55,5 Mio. Euro (H1 2025: 22,0 Mio. Euro), was einer Steigerung von 150% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
"Unsere erfreuliche Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells. Wir wachsen weiter sehr dynamisch, steigern gleichzeitig unsere Profitabilität und setzen unsere Transformation zu einer nachhaltig höheren Cash-Generierung konsequent fort. Das zeigt, dass unsere strategische Ausrichtung und unser Fokus auf profitables Wachstum mit unseren innovativen Halbleiterlösungen sehr erfolgreich sind", erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. "Die anhaltend hohe Nachfrage, wichtige Produktneuanläufe und unsere sehr gute Projektpipeline stimmen uns auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich. Deshalb bestätigen wir unsere Jahresprognose und sehen Elmos hervorragend positioniert, den profitablen Wachstumskurs auch über 2026 hinaus fortzusetzen", so Dr. Arne Schneider weiter.
Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt Elmos die Finanzziele für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzzuwachs im Geschäftsjahr 2026 von 12% ± 2%-Punkte. Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung wird mit einer operativen EBIT-Marge von 23% bis 26% vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachstums weiter auf einem niedrigen Niveau und sollen sich auf rund 5% des Umsatzes belaufen. Zudem wird eine unvermindert starke Cash-Performance erwartet mit einem operativen bereinigten Free Cashflow von 19% ± 2%-Punkte vom Umsatz. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde.
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04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
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|E-Mail:
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|Internet:
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2376666 04.08.2026 CET/CEST