Elmos Semiconductor setzt seinen profitablen Wachstumskurs mit hohem Tempo fort. Der Halbleiterspezialist steigerte im ersten Halbjahr 2026 nicht nur den Umsatz deutlich, sondern legte bei Ergebnis, Marge und Cashflow noch wesentlich stärker zu. Besonders auffällig ist die Entwicklung des freien Cashflows: Dieser sprang gegenüber dem Vorjahr um 150 Prozent nach oben. Gleichzeitig bestätigte das Management seine ambitionierte Jahresprognose. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie viel Wachstumspotenzial in der Elmos-Aktie noch steckt. Umsatz wächst trotz anspruchsvollem Branchenumfeld Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin