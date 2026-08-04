Die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs im Nahen Osten sowie Arbeitsniederlegungen haben die Lufthansa im zweiten Quartal erheblich belastet. Konzernchef Carsten Spohr schließt deshalb inzwischen nicht mehr aus, dass der Gewinn im Gesamtjahr 2026 unter dem Vorjahresniveau liegen könnte.Nach Angaben des Unternehmens soll das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro liegen. Zuvor hatte Spohr trotz der infolge des Kriegs stark gestiegenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär