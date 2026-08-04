Mit einem Plus von +5,7% gehörte die SpaceX-Aktie am Montag zu den stärksten Werten am Markt und kletterte wieder auf rund 115 US$. Nach US-Börsenschluss veröffentlicht das Unternehmen heute seine ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang. Neben den Geschäftszahlen dürften vor allem der Ausblick und Aussagen zum weiteren Wachstum im Fokus stehen. Erster Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen Nach dem historischen Börsengang im Juni veröffentlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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