Die DroneShield-Aktie hat nach einer langen Schwächephase ein kräftiges Comeback hingelegt. Allein am gestrigen Handelstag gewann der Kurs rund +10% hinzu und setzt auch heute die jüngste Erholung fort. Aktuell steht der Kurs knapp +13% im Plus. Damit stellt sich die Frage, ob der jüngste Kursanstieg bereits den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markiert oder ob es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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