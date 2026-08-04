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zukunftsbilanzen.de
04.08.2026 06:46 Uhr
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Tech- und KI-Aktien im Fokus: Super Micro Computer und Droneshield vor Rebound? Miivo AI formiert sich!

Der Technologiesektor bleibt auch aktuell weiterhin, nicht nur durch die Künstliche Intelligenz, ein faszinierender Ort der Extreme. Während einige Unternehmen eine hohe Auftragsflut vor sich herschieben, sind andere durch ihre Kursbewegungen oder ihre spannenden charttechnische Formationen im Fokus der Anleger. In diesem Umfeld bewegen sich auch die heutigen drei unterschiedlichen Player. Wir blicken auf den Server-Riesen Super Micro Computer, der den weltweiten Hunger nach KI-Rechenleistung stillt und aber trotzdem Fragen aufwirft. Wir beleuchten den Drohnenabwehr-Spezialisten Droneshield, der zuletzt nach seinem famosen Kursfeuerwerk vor einigen Monaten nun zuletzt für einen Kursabsturz sorgte, nachdem die Erwartungen vieler Analysten enttäuscht wurden. Zuletzt widmen wir uns dem aufstrebenden Newcomer Miivo AI, der Künstliche Intelligenz direkt in den Mittelpunkt kleiner und mittlerer Unternehmen bringt. Diese drei Aktien zeigen wie Kursanstieg, Kurssturz und unentdecktes Potenzial an der Börse beieinanderliegen. Lesen Sie weiter und schauen, wo sich Potenzial für Ihr Depot ergeben könnte.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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