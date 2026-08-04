Die SAP-Aktie hat sich nach der jüngsten Korrektur kräftig zurückgemeldet und notiert wieder bei knapp 164 €. Damit erreicht der Kurs erneut das Hoch aus dem Juni, an dem ein erster Ausbruchsversuch gescheitert war. Nun bekommt die Aktie eine zweite Chance. Cloud-Geschäft bringt Anleger zurück Hinter der Erholung stehen vor allem die jüngsten Quartalszahlen. SAP steigerte den Umsatz im zweiten Quartal auf 9,88 Milliarden €. Noch stärker wuchs das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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