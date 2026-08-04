Rückzug von Finanzierungspartner Die PANDION AG wird die am 5. August 2026 fällige Zinszahlung auf ihre Unternehmensanleihe 2021/28 (ISIN: DE000A289XXX) aufgrund einer kurzfristig entstandenen Liquiditätslücke zunächst nicht fristgerecht leisten. Hintergrund ist nach Unternehmensangaben der unerwartete Rückzug eines Finanzierungspartners, wodurch ein geplanter Finanzierungsbaustein entfallen ist. PANDION arbeitet derzeit an Lösungen zur Schließung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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