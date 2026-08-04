WashTec ist im ersten Halbjahr 2026 so stark gewachsen wie nie zuvor. Der Spezialist für Fahrzeugwaschanlagen steigerte den Umsatz auf einen neuen Rekordwert und profitierte vor allem von einer hohen Nachfrage nach Equipment in Nordamerika und Europa. Beim Ergebnis zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Das EBIT blieb trotz des deutlichen Umsatzanstiegs nahezu unverändert, während die Marge zurückging. Belastend wirkten zusätzliche Aufwendungen für laufende Effizienzprogramme. Für Anleger kommt es nun darauf an, ob WashTec die angekündigten Verbesserungen in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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