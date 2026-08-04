Wiesbaden - Die Zahl der Brauereien in Deutschland ist im Jahr 2025 auf 1.415 gesunken.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, ist dies ein Rückgang um 53 Brauereien (-3,6 Prozent) im Vergleich zum Jahr 2024 und um 137 Brauereien (-8,8 Prozent) im Vergleich zum Jahr 2019, als die Zahl der Brauereien ihren höchsten Stand der letzten drei Jahrzehnte erreicht hatte. Dieser Trend dürfte auch auf den sinkenden Bierabsatz zurückzuführen sein.



Bayern war auch im Jahr 2025 mit 588 Brauereien das Bundesland mit der höchsten Zahl an Braustätten, gefolgt von Baden-Württemberg mit 190 und Nordrhein-Westfalen mit 131 Brauereien. In den meisten Bundesländern ist die Zahl der Brauereien im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Ausnahmen bilden Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Auch gab es in den meisten Bundesländern zuletzt weniger Brauereien als im Rekordjahr 2019. Die deutlichsten Rückgänge verzeichneten Bayern (von 648 auf 588 Brauereien) und Nordrhein-Westfalen (von 162 auf 131 Brauereien).



Mehr als die Hälfte der Brauereien in Deutschland (821) waren zuletzt kleine Brauereien mit einer jährlich erzeugten Menge Bier von maximal 100.000 Litern. Zur größten Klasse mit mindestens 200 Millionen Litern gehörten im letzten Jahr acht Brauereien. Die Zahl der Brauereien ging über nahezu alle Größenklassen hinweg zurück.



Ein Grund für die Entwicklung dürfte der sinkende Bierabsatz sein. Im Jahr 2025 verkauften die Brauereien und Bierlager in Deutschland rund 7,8 Milliarden Liter Bier - das waren 6,0 Prozent weniger als im Jahr zuvor (8,3 Milliarden Liter) und 15,7 Prozent weniger als im Jahr 2019, so Destatis.





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