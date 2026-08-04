EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresbericht

Mutares wächst und erreicht im ersten Halbjahr 2026 Konzernumsatz von EUR 3,4 Mrd. - weitere Exit-Aktivitäten im zweiten Halbjahr erwartet, Guidance für Geschäftsjahr 2026 bestätigt



04.08.2026 / 08:30 CET/CEST

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Mutares wächst und erreicht im ersten Halbjahr 2026 Konzernumsatz von EUR 3,4 Mrd. - weitere Exit-Aktivitäten im zweiten Halbjahr erwartet, Guidance für Geschäftsjahr 2026 bestätigt, alle Bond Covenants eingehalten, größte Transaktion der Firmengeschichte vollzogen

Umsatzerlöse im Konzern steigen um 9 % auf EUR 3,4 Mrd. (Vorjahr: EUR 3,1 Mrd.), EBITDA liegt bei EUR 349 Mio. (Vorjahr: EUR 598 Mio.), Adjusted EBITDA springt auf EUR 67 Mio. (Vorjahr: EUR -89 Mio.)

Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding erreichen - wie geplant - im ersten Halbjahr 2026 EUR 49 Mio. (Vorjahr: EUR 53 Mio.)

Bereinigtes Nettoergebnis in den ersten sechs Monaten bei EUR 6 Mio. (Vorjahr: EUR 70 Mio.)

Wesentliche Exiterlöse im zweiten Halbjahr von bereits unterschriebenen Kaufverträgen und im Exit befindlichen Kaufverträgen erwartet

Bond-Covenants zum 30. Juni 2026 wieder vollumfänglich eingehalten

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie Mittelfristausblick bestätigt

Größte Transaktion der Firmengeschichte mit einem Jahresumsatz von ca. EUR 2 Mrd. vollzogen

München, 4. August 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht und blickt nach einem sehr erfolgreichen Jahresstart optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von richtungsweisenden Transaktionen mit einer hohen Dynamik auf der Exit-Seite. In der zweiten Jahreshälfte wird weiterhin eine hohe Aktivität auf der Transaktionsseite erwartet, wobei der Fokus auf lukrativen Beteiligungsverkäufen liegt.



Deutliches Wachstum auf Konzernebene Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erreichten im ersten Halbjahr 2026 wie geplant EUR 49 Mio. (Vorjahr: EUR 53 Mio.). Das um Kapitalmarktkosten (EUR 10 Mio.) für die Kapitalerhöhung sowie das schriftliche Verfahren in Bezug auf die Anleihen bereinigte Nettoergebnis der Mutares-Holding belief sich für die ersten sechs Monate 2026 auf EUR 6 Mio. (Vorjahr: EUR 70 Mio.). Der Mutares-Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse von EUR 3,4 Mrd. (Vorjahr: EUR 3,1 Mrd.). Der Anstieg ist insbesondere auf die Akquisitionsaktivität im Zuge des weiteren Portfolioausbaus zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von transaktionsbedingten Effekten wie Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") der abgeschlossenen Akquisitionen sowie Entkonsolidierungseffekten beeinflusst und belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 349 Mio. (Vorjahr: EUR 598 Mio.). Das insbesondere um diese transaktionsbedingten Einflüsse bereinigte Adjusted EBITDA[1] lag im ersten Halbjahr 2026 bei EUR 67 Mio. (Vorjahr: EUR -89 Mio.). Das Adjusted EBITDA war im ersten Halbjahr insbesondere von den Neuakquisitionen des Geschäftsjahres 2025, allen voran Novastruct, F.lli Ferrari, sowie von einem weiterhin herausfordernden Umfeld bei Lapeyre, Prénatal, Stuart, LaRochette und Natura negativ beeinflusst. Dem stehen erfreuliche Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte mit einem entsprechend deutlich positiven Adjusted EBITDA bei Efacec Group, SFC Solutions (Teil von Amaneos), Guascor Energy, NEM Energy Group, Alterga Group, Gemini Rail, HILO Group, Donges Group sowie Kuljettava gegenüber.



Größte Akquisition der Unternehmensgeschichte vollzogen - Rekord-Pipeline auf Buy- und Sell-Side Zu den Highlights auf der Transaktionsseite im ersten Halbjahr 2026 zählt der im Januar 2026 unterzeichnete und Anfang August vollzogene Erwerb des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics in Amerika und Europa von SABIC. Das nun unter NexPoint Materials firmierende Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von ca. EUR 2,0 Mrd., beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeitende und verfügt über acht Produktionsstandorte in Amerika und Europa. Als weltweit zweitgrößter Hersteller von Polycarbonaten sowie führender ABS- und einziger PBT-Produzent in den USA verfügt NexPoint Materials über eine starke Marktposition und bedient Kunden insbesondere aus der Automobil-, Bau-, Konsumgüter- sowie Elektro- und Elektronikindustrie. Mit der Übernahme stärkt Mutares seine industrielle Plattform und schafft die Basis für weiteres Wachstum und Wertsteigerungen im neu geschaffenen Segment "Chemicals & Materials". Ebenfalls als Highlight hervorzuheben ist der erfolgreiche Abschluss der Übernahme des Geschäftsbereichs Gas Solutions von Wärtsilä, nun firmierend unter Nord Gas Solutions, einem weltweit führenden Anbieter von Gas- und Energietechnologien mit einem Umsatz in 2025 von knapp EUR 400 Mio. Das Unternehmen ist Marktführer für kritische Anlagen und Prozesslösungen entlang der gesamten Gas-Wertschöpfungskette und profitiert von den langfristigen Wachstumstrends in den Bereichen Energiesicherheit, LNG-Infrastruktur, Biogas und Dekarbonisierung. Die Akquisition stärkt das Portfolio von Mutares im Energiesektor und eröffnet attraktive Wertsteigerungspotenziale. Das erste Halbjahr 2026 war zudem von einer beschleunigten Exit-Aktivität geprägt. Mit den erfolgreichen Verkäufen von Kalzip, WIJ Special Media (vormals Teil von Prénatal), inTime Group, Relobus, Locapharm, der niederländischen Gesellschaft von Fratelli Ferrari und Peugeot Motocycles konnte Mutares weitere Wertrealisierungen und Portfoliooptimierungen erzielen. Zudem hat Mutares mit dem Verkauf der verbliebenen Aktien an der Terranor Group den vollständigen Exit nach dem Börsengang im Juni 2025 erfolgreich abgeschlossen. Über die gesamte Haltedauer erzielte Mutares Bruttoerlöse von rund EUR 50 Mio. sowie einen ROIC deutlich oberhalb der Zielspanne. Mit der unterzeichneten Vereinbarung über den Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems hat Mutares zudem die bislang größte Exit-Transaktion des laufenden Jahres vereinbart. Seit der Übernahme im Jahr 2022 wurde der Spezialist für Wärmeübertragungstechnologien erfolgreich als eigenständige, profitabel wachsende Plattform entwickelt und strategisch neu positioniert. Der Vollzug wird im dritten Quartal 2026 erwartet. Die Aktivitäten unterstreichen die Fähigkeit von Mutares, durch operative Transformation und gezielte Wertsteigerung attraktive Exits zu realisieren. Mutares verfügt weiterhin über eine umfangreiche Exit-Pipeline mit mehreren belastbaren und wesentlichen Verkaufsprozessen und erwartet hieraus im weiteren Jahresverlauf zusätzliche attraktive Exits mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial, insbesondere bei Beteiligungen aus den Bereichen Defense, Energie und Energieinfrastruktur.



Weitgehend erfolgreiche Entwicklung in den Segmenten[2] trotz Herausforderungen Die Beteiligungen des Segments Automotive & Mobility waren im Berichtszeitraum weiterhin mit kurzfristigen Stornierungen, Verschiebungen von Abrufen und verspäteten Serienanläufen bei Kunden konfrontiert. Die Umsatzerlöse des Segments erreichten im ersten Halbjahr 2026 EUR 1.403 Mio. (Vorjahr: EUR 1.229 Mio.). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die in 2025 neu erworbenen Portfoliounternehmen, allen voran Matikon Trim als Teil der Amaneos, TSM als Teil der FerrAl United sowie Zendra zurückzuführen. Das EBITDA des Segments belief sich auf EUR 154 Mio. (Vorjahr: EUR 194 Mio.) und ist vom Gewinn aus günstigem Erwerb der LMS Lighting als Teil der Amaneos begünstigt. Das Adjusted EBITDA des Segments lag bei EUR 38 Mio. (Vorjahr: EUR 7 Mio.). Das Adjusted EBITDA zeigt positive Effekte der verbesserten Profitabilität bei SFC, Amaneos und FerrAL United sowie den positiven Ergebnisbeiträgen von Zendra und HST/HSR. Die Portfoliounternehmen des Segments Energy & Technology erzielten im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse von EUR 522 Mio. (Vorjahr: EUR 467 Mio.). Wesentliche Treiber für den Anstieg der Umsatzerlöse sind die Erwerbe von Nord Gas Solutions im 1. Halbjahr 2026 sowie der organische Umsatzanstieg bei NEM Energy Group, Efacec, Ganter und Guascor im Berichtszeitraum. Das EBITDA belief sich auf EUR 106 Mio. (Vorjahr: EUR 135 Mio.). Das Adjusted EBITDA lag bei EUR 56 Mio. (Vorjahr: EUR 0 Mio.) und spiegelt unter anderem die positive Entwicklung bei Efacec, NEM Energy Group und Nord Gas Solutions wider. Die Beteiligungen des Segments Infrastructure & Defense erzielten im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse von EUR 828 Mio. (Vorjahr: EUR 857 Mio.). Die im Berichtszeitraum sowie in der zweiten Jahreshälfte 2025 neu erworbenen Portfoliounternehmen Fratelli Ferrari, inTime Group und M3 als Add-On für Move2Green konnten den Rückgang der Umsätze aufgrund der Exits von Terranor und Kalzip nicht kompensieren. Das EBITDA des Segments erreichte EUR 40 Mio. (Vorjahr: EUR 292 Mio.) und war von Effekten begünstigt, wie im Vorjahreszeitraum die Erwerbe der Buderus und der Magirus sowie dem Exit von Steyr Motors und im Berichtszeitraum insbesondere dem Gewinn aus den Exits von Terranor und Kalzip als Teil der Donges Group. Das Adjusted EBITDA lag bei EUR 22 Mio. (Vorjahr: EUR -46 Mio.), insbesondere begünstigt durch die positiven Ergebnisbeiträge der Donges Group, Terranor sowie Kuljettava. Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 601 Mio. (Vorjahr: EUR 555 Mio.). In der Umsatzentwicklung des Segments spiegeln sich vor allem die Akquisitionen im Laufe des Geschäftsjahres 2025 wider, allen voran Novastruct, sowie der Akquisition der Mimovrste und der Haro im ersten Halbjahr 2026 und gegenläufig die Exits des Geschäftsjahres 2025 sowie die organisch rückläufige Umsatzentwicklung bei einigen Unternehmen, allen voran Lapeyre. Das EBITDA des Segments lag im ersten Halbjahr 2026 bei EUR 27 Mio. (Vorjahr: EUR -20 Mio.), das Adjusted EBITDA bei EUR -45 Mio. (Vorjahr: EUR -50 Mio.). Die Entwicklung ist geprägt von der im Zuge der rückläufigen Umsatzerlöse belasteten Profitabilität bei einer Vielzahl der Portfoliogesellschaften des Segments und dem negativen Ergebnisbeitrag der Zukäufe aus dem Geschäftsjahr 2025 und dem ersten Halbjahr 2026. Das in 2026 neu geschaffene Segment Chemicals & Materials erzielte im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse von EUR 31 Mio. (Vorjahr: EUR 0 Mio.). Im Umsatz wirkte sich der im Februar 2026 abgeschlossene Erwerb von Holliday Pigments positiv aus. Das EBITDA des Segments belief sich für das erste Halbjahr 2026 auf EUR 28 Mio. (Vorjahr: EUR 0 Mio.). Das Adjusted EBITDA betrug EUR 1 Mio. (Vorjahr: EUR 0 Mio.). Hierin spiegelt sich vor allem der noch negative Ergebnisbeitrag der neu erworbenen Ohio Strip Steel wider. Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting). Wie in der Vergangenheit wurde die Einteilung des Portfolios in diese drei Phasen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse zum ersten Quartal des Geschäftsjahres auf Basis der erzielten Fortschritte in der Transformation und des vorgelegten und genehmigten Budgets angepasst. Operative Phase im Rahmen des Wertschöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni 2026 Umsatz YTD 06/2026 in EUR Mio. Adj. EBITDA[3] YTD 06/2026 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility Peugeot Motocycles

Infrastructure & Defense Byldis

F.lli Ferrari

Goods & Services Hamberger Flooring

Lapeyre Group

Mimovrste

Natura

Prénatal

Chemicals & Materials Ohio Strip Steel

Holliday Pigments 458 -48 Optimization Automotive & Mobility Amaneos (ohne SFC Group)

FerrAl United Group

Zendra Systems

Energy & Technology Ganter Group

La Rochette

Sofinter Group

Infrastructure & Defense Move2Green

Magirus

Nervión Industries

Goods & Services Gläserne Molkerei

Novastruct

REDO

Stuart 1.728 19 Harvesting Automotive & Mobility SFC Group

Energy & Technology Efacec

Guascor Energy

NEM Energy Group

Nord Gas Solutions

Infrastructure & Defense Alterga

Donges

Gemini Rail & ADComms Group

GoCollective

Kuljettava

Goods & Services Conexus

keeeper Group

Palmia 1.200 88



Vollumfängliche Erfüllung der Bond-Covenants Im Zusammenhang mit der zum Geschäftsjahr 2025 nicht erfüllten Finanzkennzahl (Covenant) der Nordic Bonds 2023/2027 und 2024/2029 hatten die Anleihegläubiger Mutares bis zum 29. Juni 2026 einen Verzicht auf die Einhaltung der betreffenden Kennzahl gewährt. Mit dem Vollzug wesentlicher Portfoliotransaktionen sowie der sehr positiven Entwicklung von Teilen des Portfolios erfüllt die Gesellschaft die maßgeblichen Covenant-Anforderungen zum 30. Juni 2026 wieder vollumfänglich. Im Juni 2026 hat Mutares den Rückkauf eigener Nordic Bonds 2023/2027 mit einem Nominalvolumen von rund EUR 18 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die Maßnahme ist Teil des Programms zur Reduzierung der Holding-Verschuldung, die bis Ende 2026 auf EUR 250 Mio. bis EUR 300 Mio. gesenkt werden soll.



Ausblick bekräftigt Vor dem Hintergrund der bis zum Aufstellungstag abgeschlossenen und unterzeichneten Transaktionen des laufenden Geschäftsjahres 2026, der Annahmen zu weiteren beabsichtigten Transaktionen im Jahresverlauf sowie der Planungen für die einzelnen Portfoliounternehmen bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Für den Mutares-Konzern wird unverändert ein Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 7,9 Mrd. bis EUR 9,1 Mrd. (Geschäftsjahr 2025: EUR 6,5 Mrd.) erwartet. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding wird im Wesentlichen durch Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft, Dividenden von Portfoliounternehmen sowie insbesondere auch aus Exit-Erlösen aus dem Verkauf von Beteiligungen beeinflusst. Letztere sollen gemäß der Erwartung des Vorstands auch im Geschäftsjahr 2026 einen überproportionalen Beitrag zum Jahresüberschuss leisten. Insofern geht der Vorstand von Bruttoerlösen (Verkaufspreise) aus den geplanten Exit-Transaktionen, die als Liquiditätszufluss bei der Gesellschaft vereinnahmt werden, im Geschäftsjahr 2026 von deutlich mehr aus als im Vorjahr (Geschäftsjahr 2025: rund EUR 230 Mio.). Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin ein Jahresüberschuss für die Mutares-Holding in einer Bandbreite von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. erwartet. Die zunehmende Internationalisierung, verbunden mit der Etablierung des neuen Segments "Chemicals & Materials", eröffnet Mutares zusätzliche Wachstumschancen. Dementsprechend strebt der Vorstand bis zum Geschäftsjahr 2030 ein jährliches Wachstum des Konzernumsatzes um mindestens 25 % an. Parallel dazu soll auch der Jahresüberschuss der Mutares-Holding um mindestens 25 % pro Jahr gesteigert werden. Im Hinblick auf die zuvor kommunizierten Mittelfristziele mit einem Konzernumsatz von EUR 10 Mrd. und einem Jahresüberschuss der Mutares-Holding von EUR 200 Mio. bis zum Geschäftsjahr 2028 geht Mutares davon aus, diese damit schon deutlich früher zu erreichen. Der vollständige Halbjahresbericht 2026 wird auf der Unternehmenswebsite unter www.mutares.com im Bereich Investor Relations veröffentlicht. Ein Earnings Call für Investoren, Interessierte und Vertreter der Presse wird am 18. August 2026 stattfinden.



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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E-Mail: tsutton@1446.co.uk [1] Die Grundlage für die Berechnung des Adjusted EBITDA des Mutares-Konzerns bildet das Konzern-EBITDA, bereinigt um transaktionsbedingte Effekte (Gewinne aus dem günstigen Erwerb von Portfoliounternehmen bzw. Entkonsolidierungsgewinne oder -verluste als Entkonsolidierungseffekte) sowie Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen bzw. -erträge. [2] Mutares hat die Segmentierung seines Portfolios zu Beginn des Geschäftsjahres 2026 neu ausgerichtet. Im Rahmen dieser Neustrukturierung wurde das Segment Engineering & Technology umbenannt in Energy & Technology. Ebenfalls wurde das Segment Infrastructure & Special Industry umbenannt in Infrastructure & Defense. Dabei wurden aus dem bisherigen Segment Engineering & Technology insbesondere die Gesellschaften Byldis, Donges sowie Gemini Rail und ADComms Group in das Segment Infrastructure & Defense überführt, während Kawneer dem Segment Goods & Services zugeordnet wurde. Aus dem bisherigen Segment Goods & Services wurden darüber hinaus die Gesellschaften Alterga, F.lli Ferrari sowie GoCollective in das Segment Infrastructure & Defense umgegliedert. Zudem wurde Greer Steel aus dem bisherigen Segment Infrastructure & Special Industry herausgelöst und dem neu gebildeten Segment Chemicals & Materials zugeordnet. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der neuen Segmentstruktur angepasst. [3] Die Summe von Zahlen der Segmente oder Wertschöpfungszyklen weichen aufgrund von Konsolidierungseffekten von den Konzernzahlen ab, da einzelne Konsolidierungsebenen weder den Segmenten noch den Wertschöpfungszyklen direkt zugeordnet werden können.



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