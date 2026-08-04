Unterpremstätten - Der Sensoren- und Halbleiterhersteller AMS Osram hat im zweiten Quartal 2026 einen leicht höheren Umsatz erzielt, musste beim operativen Gewinn jedoch einen Rückgang hinnehmen. Das Unternehmen übertraf die Analystenerwartungen leicht. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 805 Millionen Euro nach 775 Millionen im Vorjahreszeitraum. Getragen wurde das Wachstum von einem starken Halbleitergeschäft in den Bereichen Automotive und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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