Die jüngsten Quartalszahlen der großen Hyperscaler-Aktien haben eine klare Botschaft geliefert: Der KI- und Cloud-Boom ist nicht vorbei. Im Gegenteil. Amazon, Microsoft und Alphabet investieren massiv in Rechenzentren, Chips und Infrastruktur - und zeigen gleichzeitig, dass diese Ausgaben bereits in starkes Wachstum münden.• Amazon überzeugt mit stark beschleunigtem AWS-Wachstum.• Microsoft liefert mit Azure die Qualitätsbestätigung.• Alphabet bleibt trotz Capex-Sorgen ein zentraler Cloud- und KI-Profiteur.Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär