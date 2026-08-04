DJ Hugo Boss sieht Fortschritte bei Profitabilitätsprogramm

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hugo Boss sieht bereits im zweiten Quartal Fortschritte bei vielen Stellschrauben des Restrukturierungsprogramms, mit dem der Konzern 2027 zum Wachstum zurückkehren und die Profitabilität steigern will. So hätten sich - trotz Umsatzrückgangs in allen Regionen - Ertragsqualität, Produktivität sowie Cash-Generierung im Quartal verbessert. Die vielbeachtete Bruttomarge sei im zweiten Quartal um 200 Basispunkte auf 64,9 Prozent gestiegen, was Effzienzverbesserungen in der Beschaffung, gezielte Preiserhöhungen und einen höheren Anteil an Verkauf zum Vollpreis widerspiegele. Der Lagerbestand ging währungsbereinigt um 15 Prozent zurück, er sank auf 23,1 Prozent des Umsatzes (Vorjahr: 25,5 Prozent). Der Free Cashflow sank im Quartal um 24 Prozent auf 105 Millionen Euro, im Halbjahr stieg er hingegen um 92 Prozent auf 137 Millionen Euro per Ende Juni.

Außerdem seien die Marketingaufwendungen mit 7,1 Prozent vom Umsatz auf dem angestrebten Niveau, und die Komplexität der Winterkollektion 2026 sei um einen mittleren einstelligen Prozentbereich reduziert worden, ein Schritt, um die Produktkomplexität bis 2028 um 20 Prozent zu senken.

Hugo Boss hatte unter CEO Daniel Grieder das Jahr 2026 als ein "Jahr der Anpassung" angekündigt. Im Zuge des Programms Claim 5 Touchdown nimmt der Konzern Umsatz- und Gewinnrückgang in Kauf, um sich neu auszurichten und mittelfristig wieder an frühere Profitabilitätsniveaus anzuknüpfen.

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August 04, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)

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