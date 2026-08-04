EQS-News: Coway Co., Ltd.
/ Schlagwort(e): ESG/Sonstiges
SEOUL, Südkorea, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die "Best Life Solution Company", hat ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Es ist der 21. Bericht, den das Unternehmen bisher herausgegeben hat. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die Fortschritte des Unternehmens bei der Erreichung seiner ESG-Ziele (Environmental, Social and Governance) und beschreibt detailliert, wie es seiner sozialen Verantwortung nachkommt und gleichzeitig den langfristigen Wert für seine Stakeholder steigert.
"Trotz der anhaltenden weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit hat Coway einen Rekordumsatz erzielt und verzeichnet weiterhin ein solides Wachstum", sagte Jangwon Seo, CEO von Coway. "Indem wir unsere wirtschaftliche Leistung durch die Entwicklung innovativer neuer Produkte und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung mit unseren fest verankerten ESG-Werten in Einklang bringen, etablieren wir uns als nachhaltiges Unternehmen auf dem globalen Markt."
Geleitet von seiner Vision, ein "Unternehmen für eine bessere Erde" zu werden, nutzt der 2021 gegründete ESG-Ausschuss von Coway das Fachwissen sowie die Unabhängigkeit seines Vorstands, um strategische Leitlinien und mittel- bis langfristige Ziele für das Unternehmen festzulegen. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 beleuchtet die jüngsten wichtigsten Erfolge von Coway in den drei Kernbereichen:
Umweltmanagement: Netto-Null bis 2050
Soziale Verantwortung: Der Kunde steht an erster Stelle
Leitung: Stärkung von Transparenz und Shareholder Value
Der vollständige Text des Coway-Nachhaltigkeitsberichts 2025 ist hier verfügbar.
Informationen zu Coway Co., Ltd.
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-veroffentlicht-den-21-nachhaltigkeitsbericht-fur-das-geschaftsjahr-2025-302842019.html
04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2376702 04.08.2026 CET/CEST