Toyota - Der weltgrösste Autobauer Toyota hat nach dem ersten Geschäftsquartal auch dank des schwachen Yen seine Gewinnprognose angehoben. So geht Toyota-Chef Kenta Kon für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr nun von 3,4 Billionen Yen operativem Gewinn (17,5 Mrd Franken) aus statt nur von 3 Billionen, wie der Konzern am Dienstag in Toyota mitteilte. Das wäre im Vergleich zum Vorjahreswert 3,8 Billionen aber immer noch ein Rückgang. Zudem möchte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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