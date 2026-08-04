Die Chat-App Telegram ist umstritten wegen Vorwürfen, nicht genug gegen Kriminelle und Extremisten zu unternehmen. Jetzt war der Messenger kurz aus Apples iPhone-App-Store verschwunden. Apple hat die App des Messaging-Dienstes Telegram wegen Verbreitung von Kinderpornografie für kurze Zeit aus der Download-Plattform für seine iPhones entfernt. Die App wurde dem Konzern zufolge wieder zugelassen, nachdem Telegram die Inhalte entfernte und den Nutzer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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