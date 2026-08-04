© Foto: Robert Michael/dpaNach heftigen Verlusten in den vergangenen Wochen, setzt Infineon seine Erholung am Dienstag fort. Vor allem die Zahlen von On Semiconductor treiben jetzt an. Infineon-Aktie auf Erholungskurs - Mitbewerber sorgt für neuen Schwung Nach empfindlichen Verlusten in den zurückliegenden Wochen, in denen der deutsche Halbleiterwert Infineon gegenüber seinen bei 90 Euro markierten Allzeithochs 40 Prozent an Wert eingebüßt hat, befindet sich das Papier inzwischen wieder auf Erholungskurs. Fast 20 Prozent innerhalb von nur zwei Handelstagen hat die deutsche Halbleiterhoffnung zuletzt aufholen können. Neben einer wieder positiven Entwicklung auch bei US-Halbleiterwerten stützte der starke Gesamtmarkt …
Enthaltene Werte: DE0005677108,DE0006231004,US6821891057Den vollständigen Artikel lesen
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