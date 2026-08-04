Quartalsberichte von Qualcomm sind nicht selten eine Wundertüte. In der Vergangenheit wusste der Chiphersteller nicht immer zu überzeugen. Der Kursverlauf der Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung der Daten für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 mahnte dieses Mal zur Vorsicht. Und der Markt sollte mit seinen vorsichtigen Erwartungen recht behalten.Qualcomm enttäuscht den Markt - Aktie unter Druck Qualcomm veröffentlichte am Mittwoch (29. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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