Der Bundesverband des Solarhandwerks (BDSH) hat eine Kampagne gestartet, die mehr Aufmerksamkeit für lokal verankerte Photovoltaik-Handwerksbetriebe schaffen soll. Unter dem Motto solarkauftmanlokal will der Verband die Vorteile regionaler Anbieter bei Beratung, Installation und langfristiger Betreuung hervorheben. Nach Angaben des BDSH gibt es in Deutschland rund 7000 Solar-Handwerksbetriebe. Diese seien überwiegend regional tätig und könnten dadurch eine persönliche Beratung sowie einen langfristigen Service gewährleisten. "Eine Photovoltaik-Anlage ist kein Produkt von der Stange. Sie muss individuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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