Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag dank Rückenwind von der Wall Street freundlich in den Handel gestartet. Besonders die Tech-Werte an der Nasdaq erholten sich von den jüngsten Verlusten und das KI-Unternehmen Palantir überzeugte nachbörslich. Allerdings schwappte diese Bewegung nicht auf die asiatischen Märkte über. Derweil gibt es einmal mehr Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Präsident Trump kündigte nach der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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