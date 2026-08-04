Von Dr. Ivo Kovachev, Senior-Fondsmanager, und Dalibor Kovac, Fondsmanager bei J O Hambro Während sich immer mehr Kapital auf KI-Investitionen konzentriert, könnte eine der attraktivsten langfristigen Chancen in den Schwellenländern bislang weitgehend übersehen worden sein: der Gesundheitssektor. Der starke Fokus auf KI und Technologie hat dazu geführt, dass Gesundheitsunternehmen in den Schwellenländern trotz verbesserter Fundamentaldaten und attraktiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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